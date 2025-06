Pau dei Negrita e La Rappresentante di Lista protagonisti del Music Fest del WMF

Il WMF – We Make Future continua a sorprendere, unendo innovazione e musica in un evento unico nel suo genere. Tra i protagonisti di questa edizione spiccano Pau dei Negrita e la Rappresentante di Lista, che infiammeranno il palco del Music Fest, portando energia, talento e visioni futuristiche. La seconda giornata, ricca di performance straordinarie, promette di lasciare il pubblico senza fiato e di consolidare il WMF come punto di riferimento globale per l’innovazione digitale.