Patty Pravo | venerdì 6 giugno esce Ratatan elogio della libertà femminile

MILANO – Dopo il successo di “Ho provato tutto”, uscito lo scorso marzo, ecco “Ratatan”, la nuova canzone di Patty Pravo in radio da venerdì 6 giugno. “Ratatan” è un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. Un divertissement che la Pravo ha voluto incidere per la stagione . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it