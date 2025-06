Pattinaggio I nostri giovani costretti ad allenarsi per la strada

I giovani pattinatori di Macerata si allenano per strada, un triste segnale di una città che ignora il talento locale. L'associazione V Inline Speed Skating lancia un grido d’allerta contro il Comune, accusato di trascurare la fondamentale pista di pattinaggio di Collevario. In un’epoca in cui lo sport è sempre più centrale per il benessere giovanile, questa situazione mette a rischio i sogni e le aspirazioni delle nuove generazioni. È tempo di agire!

Dura denuncia, in primis contro il Comune, dalla associazione V Inline Speed Skating di Macerata. La società di pattinaggio a rotelle di velocità, con amarezza e indignazione, critica l’inerzia dell’Amministrazione sulla gestione della pista di pattinaggio comunale di Collevario, un comportamento che sta avendo come conseguenza la "condanna" ad allenarsi per strada. "Nonostante mesi di richieste formali, incontri istituzionali e proposte di mediazione – si legge nella nota stampa – il comune e in particolare l’assessore dello sport Riccardo Sacchi ha scelto di non dare seguito alle intenzioni inizialmente dichiarate, ritirando la proposta di revisione della convenzione con la società Skyroller Asd, attuale concessionaria dell’impianto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattinaggio. "I nostri giovani costretti ad allenarsi per la strada»

