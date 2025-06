Patrizio Bertelli punta sull’ex Lebole | firmato preliminare d’acquisto da 8 milioni

Patrizio Bertelli, visionario imprenditore e anima del marchio Prada, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia di Arezzo. Con un investimento preliminare da 8 milioni di euro, l’acquisto dell’ex Lebole potrebbe trasformare un simbolo industriale in un progetto di rinascita. Un’operazione che promette di riportare alla luce il passato e plasmare il futuro della città. La sua firma sul preliminare segna l’inizio di una rinascita destinata a sorprendere.

Patrizio Bertelli, imprenditore aretino e co-fondatore del gruppo Prada, sarebbe pronto a investire su uno dei luoghi simbolo del passato industriale della città: l’area ex Lebole. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, l’operazione sarebbe stata avviata tramite la società Peschiera, riconducibile allo stesso Bertelli, che avrebbe già firmato un preliminare d’acquisto da 8 milioni di euro. La firma definitiva dell’accordo è attesa entro il mese di luglio 2025. L’ex Lebole, storica area produttiva oggi in disuso, rappresenta da tempo una grande opportunità per la rigenerazione urbana di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it