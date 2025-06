Patrizia Conte dopo The Voice Senior | Mi dicono che sono brava ma grassa

Patrizia Conte, protagonista di The Voice Senior, ha scelto di affrontare senza filtri le difficoltà incontrate sui social. Nonostante il talento riconosciuto e l’amore per la musica, si è trovata a dover gestire commenti crudeli legati al suo aspetto fisico. La sua storia ci ricorda che la forza sta nel cuore e nella passione, oltre ogni superficialità. La vera bellezza, infatti, nasce dalla sincerità e dall’autenticità, e Patrizia ne è un esempio luminoso.

(Adnkronos) – Patrizia Conte, senza filtri, ha rivelato ospite oggi, mercoledì 4 giugno, a La volta buona che durante la sua esperienza a The voice senior è stata vittima di pesanti offese ricevute sui social legate al suo aspetto fisico. "Io non volevo apparire in televisione", ha detto la 61enne. "Oggi si tende ad avere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Patrizia Conte dopo The Voice Senior: “Mi dicono che sono brava ma grassa”

