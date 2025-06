Patire la fame o essere uccisi | calpestato il principio di umanità

In un contesto globale dove i diritti umani sembrano sempre più minacciati, la situazione in Palestina ha raggiunto livelli drammatici. Tre giorni di violenze, con persone costrette a scegliere tra la fame e il rischio di morte. Questa realtà cruda mette in luce un tema fondamentale: la dignità umana deve prevalere su ogni conflitto. La Gaza Humanitarian Foundation cerca di portare aiuto, ma la competizione per la sopravvivenza è agghiacciante. È tempo di riflettere e agire.

Tre giorni di stragi, fuoco sparato contro i palestinesi alla disperata ricerca di cibo, secondo un sistema pensato per una competizione barbara. I pacchi della Gaza Humanitarian Foundation non vengono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Patire la fame o essere uccisi: calpestato il principio di umanità»

