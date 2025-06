Passa la fiducia Dl Sicurezza è legge

Il Senato ha approvato la fiducia al Dl Sicurezza, un passo significativo in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica. Con 109 voti favorevoli, la legge affronta le sfide contemporanee, ma suscita anche forti reazioni tra le opposizioni. Questo è il momento di riflettere: quanto è giusto sacrificare libertà individuali in nome della sicurezza? Un tema che coinvolge tutti noi e merita una discussione profonda.

13.53 Via libera al Senato alla fiducia al Dl Sicurezza chiesta da governo con 109 sì,69 no e un'astensione. Il Dl già approvato dalla Camera è diventato legge. Proteste delle opposizioni e la convocazione della Conferenza dei capigruppo Prima della fiducia forti tensioni e urla delle opposizioni.I senatori si erano seduti al centro dell'Aula, al grido di "Vergogna, vergogna", contro la norma del Dl che inasprisce le pene per i manifestanti che occupano le strade. Chiedevano anche la capigruppo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dl Sicurezza, passa la fiducia tra le proteste - Oggi, l'Aula della Camera ha approvato la fiducia al decreto sicurezza, nonostante le vive opposizioni del centrosinistra.

Segui queste discussioni su X

Fiducia dei consumatori e delle imprese A maggio l'indice del clima di fiducia dei consumatori passa da 92,7 a 96,5; quello delle imprese da 91,6 a 93,1 (Istat) Tweet live su X

Cuore e sudore al #ViolaPark, ma passa la #Fiorentina: #RomaPrimavera ko 1-2 in semifinale #Graziani sigla il vantaggio, poi i gol di Rubino e Harder la ribaltano. Nel finale i giallorossi acquistano fiducia, ma non basta ? @sergiocarloni_ #ASRoma Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Senato conferma la fiducia al decreto sicurezza, 109 voti favorevoli e 69 contrari

Riporta ansa.it: L'aula del Senato ha confermato la fiducia al decreto sicurezza, chiesta dal governo, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione. Approvato dalla Camera il 29 maggio scorso, il decreto è ...

Dl sicurezza, oggi alle 12 il voto di fiducia in Senato. Piantedosi: «Nessun aggravio sulle carceri». Le opposizioni protestano, seduta sospesa

Secondo msn.com: Si terrà oggi alle 12 il voto di fiducia del Senato sul Dl sicurezza. Dopo le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi, l'Aula si esprimerà il provvedimento, ...

Dl Sicurezza 2025, oggi fiducia e votazione finale in Senato

Riporta msn.com: Il testo del dl Sicurezza è arrivato al Senato per la fiducia dopo l'approvazione alla Camera della scorsa settimana. Il provvedimento approda davanti ...