' Party like a Deejay 2025' la grande festa di Radio Deejay nel cuore di Milano

Preparati a ballare sotto le stelle! Il 7 e 8 giugno, il Parco Sempione di Milano si trasformerà in un palcoscenico vibrante per "Party Like a Deejay". Con artisti di fama e sorprese mozzafiato, è l’occasione perfetta per immergersi nel mondo della musica dal vivo. In un'estate che celebra la ripartenza, non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile! La festa sta per cominciare!

Sabato 7 e domenica 8 giugno al Parco Sempione torna 'Party Like a Deejay', la grande festa di Radio Deejay. Per le due grandi serate musicali all’Arco della Pace sono stati svelati i nomi degli artisti che si esibiranno. Saranno però previste anche delle sorprese che verranno svelate durante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - 'Party like a Deejay 2025', la grande festa di Radio Deejay nel cuore di Milano

#Linus "A Party Like a Deejay c'è anche e la parte live di Radio Capital è un po più intimista e raccolta nel cortile del Castello Sforzesco. Ci saranno cose acustiche con un po’ più di feeling. L’anziano che è in me apprezza di più questa dimensione" https://ilfatt Tweet live su X

Parlare con lui è sempre un piacere. “Sanremo è patrimonio della Rai. I tormentoni non ci sono perché escono tutto l’anno. Lucio Corsi è un raggio di luce, Olly ha bisogno di tempo, Blanco esce dalla crisi. Party Like A Deejay unisce”: parla #Linus https://ilfatto Tweet live su X

