Parteciparono alla rissa in cui morì Joel in 16 di fronte al gup | rischiano fino a 6 anni

Il dramma della rissa mortale nella discoteca El Angel di Terranuova Bracciolini riaccende il dibattito sulla sicurezza nei locali notturni. Sedici giovani ora rischiano fino a sei anni di carcere, un monito per la vita notturna che spesso sfocia in episodi tragici. L’attenzione si concentra su come prevenire violenze simili: una responsabilità collettiva che coinvolge non solo chi partecipa, ma anche gestori e istituzioni. Cosa fare per garantire serate sicure per tutti?

Sono accusati di rissa aggravata: secondo la procura erano tutti presenti quando si scatenò il parapiglia nella discoteca El Angel di Terranuova Bracciolini, che culminò con la morte di Joel Martinez Seipio per mano di Pavel Martinez Mesa. Ieri mattina presso il tribunale di Arezzo, si è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Parteciparono alla rissa in cui morì Joel, in 16 di fronte al gup: rischiano fino a 6 anni

Segui queste discussioni su X

Ho appena visto un video di #Fedez e #Bonucci che partecipano a una rissa in campo in quel torneo parrocchiale che comunemente viene chiamato #KingsLeagueItaly Tweet live su X

I poliziotti della #Mobile di Latina hanno arrestato 3 giovani, tra i 18 e i 19 anni, che a novembre scorso parteciparono a una violenta rissa scoppiata tra gruppi rivali, nella quale uno dei giovani gravemente feriti da arma da taglio rischiò la vita #essercisempre Tweet live su X