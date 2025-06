Parte il restauro del Pantheon di Russi | al suo interno le tombe di un ministro e un presidente del Consiglio

È ufficialmente partito il restauro del Pantheon di Russi, un pezzo prezioso del patrimonio storico italiano che custodisce le tombe di un ministro e un presidente del consiglio. Questo progetto non solo valorizza la memoria storica, ma si inserisce in un trend più ampio di riscoperta e tutela dei luoghi simbolo del nostro Risorgimento. Un'opportunità imperdibile per riflettere sul legame tra storia e identità culturale!

Un impegno per restaurare e valorizzare l'imponente Pantheon di Russi. Presieduta dal Presidente Ernesto Giuseppe Alfieri, si è svolta a Ravenna l’assemblea annuale dei soci del Comitato per il restauro di opere risorgimentali di Ravenna, presenti anche il presidente onorario Antonio Patuelli e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Parte il restauro del Pantheon di Russi: al suo interno le tombe di un ministro e un presidente del Consiglio

Segui queste discussioni su X

Venerdì 30 maggio alle 17 al Museo Sartorio cerimonia di consegna del restauro di 4 ritratti del '700 della famiglia triestina dei Bonomo, appartenenti alle collezioni dei Musei civici, da parte del Lions Club Trieste San Giusto. Maggiori info: https://bit.ly/43P0b8 Tweet live su X

Prosegue senza sosta il grande piano di forestazione urbana da un milione di alberi piantati nella grande area della Città Metropolitana di Roma Capitale. Qui siamo a Castelporziano, dove si è già conclusa la prima fase di un importante intervento di restauro Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Con il restauro nuova luce alla Madonna del Pantheon

ansa.it scrive: Nuova luce per la Madonna del Pantheon ... nel 609 d.C., è stata restaurata dopo 63 anni dalla prima e unica volta grazie ai fondi messi a disposizione da parte dello sponsor Bulgari.

Restauri al Pantheon, in salvo il pavimento di marmi policromi

Lo riporta ansa.it: restauro e ripristino del Pantheon Roma con uno stanziamento di fondi straordinario per opere urgenti di restauro da parte di Museitaliani. Ora, "dopo aver concluso in 5 mesi la maggior parte ...