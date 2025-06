Parole e musica verso il voto La Cgil di Milano apre le porte

Oggi, Milano diventa palcoscenico di "Parole e musica verso i referendum", un evento che unisce arte e impegno civico. La Cgil invita tutti a partecipare, con l'obiettivo di stimolare la riflessione prima del voto. In un'epoca in cui la partecipazione è più che mai fondamentale, questa serata rappresenta un'opportunità per ascoltare, discutere e sentirsi parte di un cambiamento. Non perdere l’occasione di essere protagonista!

Oggi, a partire dalle 18.30, la Camera del lavoro di Milano apre le porte per la serata “Parole e musica verso i referendum”, evento di chiusura della campagna referendaria promossa dalla Cgil. L’appuntamento si terrĂ in piazzale Trentin (corso di Porta Vittoria 43) e sarĂ "un’occasione per unire riflessione politica, impegno civile e partecipazione attraverso le voci di artisti, attori, musicisti e protagonisti della societĂ civile". A condurre la serata saranno Giorgia Battocchio, Andrea Cegna e Marco Cacciola, mentre sul palco si alterneranno artisti e interpreti noti e impegnati nel sociale: Laura Pozone, Rita Pelusio con Rossana Mola, Simone Faloppa, Silvano Piccardi, Cinzia Spanò, Oscar Agostoni, Alessio Lega, Massimo Cirri, Alberto Patrucco, Walter Leonardi, Massimiliano Loizzi, insieme ad artisti e musicisti della sezione Anpi del Teatro alla Scala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parole e musica verso il voto. La Cgil di Milano apre le porte

