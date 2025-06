Parolario Ragione o Sentimento? Al via l' edizione 2025 deciata a Jane Austen

Nel 2025 Jane Austen ci invita a riflettere su questa eterna dicotomia, offrendo un’occasione unica per riscoprire il valore di entrambe le prospettive. Tra eleganza, ironia e introspezione, l’edizione speciale si apre come un viaggio tra ragione e sentimento, svelando come le nostre decisioni siano spesso il frutto di un delicato equilibrio tra cuore e mente. Un evento imperdibile che ci ricorda quanto sia ancora attuale il suo genio.

Ragione o sentimento? Non è solo il titolo di un romanzo, ma una domanda che attraversa i secoli e riguarda ciascuno di noi ancora oggi: la sottile distanza tra ciò che pensiamo e ciò che desideriamo, tra cuore e mente, una scelta che si ripete ogni giorno nella nostra vita. Nel 2025 Jane Austen.

