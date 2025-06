Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 | l’Info Day

Parma si prepara a scrivere un capitolo unico nella sua storia: nel 2027 sarà la Capitale Europea dei Giovani! Il 18 giugno, non perderti l'Info Day presso l'Auditorium Mattioli. Un’occasione imperdibile per entrare nel vivo di questo progetto che coinvolgerà le nuove generazioni in un dialogo attivo. Come sta cambiando il panorama giovanile europeo? Scoprilo con noi e sii parte di una rivoluzione culturale!

Il percorso che condurrà Parma a diventare Capitale Europea dei Giovani 2027 si arricchisce di un importante momento di confronto e partecipazione. Mercoledì18 giugno, alle ore 17, si terrà infatti l’Info Day Parma EYC2027, all’Auditorium Mattioli del Palazzo del Governatore (Piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma Capitale Europea dei Giovani 2027: l’Info Day

