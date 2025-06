Parigi Sinner mostruoso | è in semifinale Ma la sorpresa è una sconosciuta francese che fu accusata di puzzare…

Il sogno di Jannik Sinner continua a splendere a Roland Garros, mentre una sorpresa francese si fa strada tra le favorite. Chi è questa sconosciuta che, nonostante le accuse di puzzare, sta conquistando il cuore del pubblico? La semifinale promette emozioni incredibili, con il talento azzurro pronto a sfidare il vincente tra Zverev e Djokovic. La storia è ancora in fase di scrittura, e il torneo si avvicina agli ultimi capitoli…

Jannik Sinner vola ancora una volta, la seconda, in semifinale al Roland Garros. L’azzurro n. 1 del mondo ha travolto in tre set il kazako Alexander Bublik, che è entrato in partita solo nel secondo set vincendo 5 game, con il punteggio di 6-1 7-5 6-0 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Sinner giocherà contro il vincente tra Sasha Zverev e Novak Djokovic, tra poco in campo sulla terra rossa di Parigi. A Parigi l’ennesima dimostrazione di forza di Sinner. “Che match è stato? Ci siamo già affrontati – ha spiegato Jannik a fine partita – q ualcosa sapevo, ma non puoi mai sapere tutto. Bublik ha meritato i quarti, ha battuto avversari fortissimi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it