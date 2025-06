Parco Leonardo un attraversamento pedonale rialzato in via Giulio Romano

A Fiumicino, la sicurezza stradale fa un passo avanti con l'installazione di un attraversamento pedonale rialzato in Via Giulio Romano, proprio davanti alla stazione ferroviaria. Un intervento che non solo risponde a un bisogno crescente di sicurezza, ma si inserisce in un trend piĂą ampio di valorizzazione degli spazi urbani per i pedoni. In questo modo, si promuove una mobilitĂ piĂą sostenibile e consapevole. Un miglioramento atteso da tutti!

Fiumicino – Nell’ambito dell’appalto per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, verrĂ realizzato un attraversamento pedonale rialzato in su Via Giulio Romano, nel tratto antistante la stazione ferroviaria, un’area caratterizzata da un significativo flusso pedonale, soprattutto verso il vicino centro commerciale. Per poter permettere il regolare svolgimento dei lavori, verrĂ istituita la seguente disciplina di traffico temporanea, in Via Giulio Romano, in corrispondenza della stazione ferroviaria, dal 06 giugno e fino a fine lavori, dalle 7 alle 17:30: divieto di sosta zona rimozione, ambo i lati della carreggiata, ove necessario, delimitato con apposita segnaletica verticale provvisoria; restringimento della carreggiata, disciplinato da segnaletica provvisoria e movieri o semafori mobili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

