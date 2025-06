Parcheggio Fiera 300 posti gratuiti e fermata linea 1 di Atb per centro e Città Alta

Scopri il nuovo parcheggio della fiera, con 300 posti gratuiti e la fermata della linea 1 di ATB, ideale per raggiungere il centro e Città Alta. Nei giorni senza eventi fieristici, il parcheggio si trasforma in un comodo interscambio, rendendo più semplice e conveniente esplorare Bergamo. Una soluzione intelligente per muoversi senza stress e godersi appieno tutto ciò che la città ha da offrire.

LA NOVITÀ. Nei giorni in cui non è in programma un evento fieristico il parcheggio si trasforma in interscambio per raggiungere il centro di Bergamo e Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Parcheggio Fiera, 300 posti gratuiti e fermata linea 1 di Atb per centro e Città Alta

Segui queste discussioni su X

Ritorna a grande richiesta la Fiera del Disco al Gran Shopping Molfetta https://molfettalive.it/2025/05/31/ritorna-a-grande-richiesta-la-fiera-del-disco-al-gran-shopping-molfetta/… #molfetta Tweet live su X

Parcheggi di interscambio in Fiera, 300 posti auto per i pendolari: “Fase di lancio con sosta gratuita fino a ottobre” Tweet live su X

BRASILIANO litiga di NUOVO per strada