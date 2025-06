Paratoie automatizzate per fronteggiare siccità e cambiamenti climatici

In un'epoca di sfide climatiche crescenti, il Consorzio di bonifica Lazio sud ovest si fa avanti con innovazione e sostenibilità. Con l’installazione di paratoie automatizzate di ultima generazione, come la Flumegate australiana a Casal delle Palme, si apre una nuova era di gestione intelligente delle risorse idriche. Questi interventi saranno fondamentali per fronteggiare siccità e cambiamenti climatici, garantendo sicurezza e equilibrio ambientale per il territorio.