PAPERINA 85 – Topolino festeggia l’85 anniversario dell’iconica Daisy Duck!

Paperina compie 85 anni e il suo fascino è più attuale che mai! In un mondo dove la determinazione e la dolcezza si intrecciano, il personaggio di Daisy Duck continua a ispirare generazioni. Questo speciale su Topolino 3628, in edicola dal 4 giugno, celebra non solo la sua storia, ma anche l'evoluzione del ruolo delle donne nei fumetti. Scopri come Paperina ha saputo reinventarsi nel tempo!

Tenace, determinata e sicura di sé. Ma anche dolce, romantica e un po' permalosa. Paperina è uno dei personaggi Disney più iconici e amati di sempre, e Panini Comics si prepara a festeggiare il suo 85° anniversario su Topolino 3628 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 giugno – con uno speciale rovesciato ricco di novità e curiosità. All'interno – in fondo al numero, con una splendida cover dedicata e senso di lettura rovesciato rispetto al resto dell'albo – Dream Big, Daisy, storia inedita firmata da Giada Perissinotto. Quando nel 1940 gli artisti dei Disney Studios scelsero di affiancare a Paperino una vivace controparte femminile, forse non immaginavano quanto questa novità sarebbe stata rivoluzionaria: non solo per la vita dell'iconico papero, ma anche per l'universo Disney.

Per festeggiare gli 85 anni di Paperina, il numero 3628 di Topolino, in edicola il 4 giugno, le dedica all'interno la storia Dream Big, Daisy, scritta e disegnata da Giada Perissinotto con un senso di lettura rovesciato, e una cover speciale, anche questa rovesciata e disegnata dalla stessa autrice. Che ci racconta chi è oggi Paperina - Il 4 giugno, Topolino celebra un traguardo straordinario: gli 85 anni di Paperina! Con il numero 3628, entriamo nel mondo di "Dream Big Daisy", una storia che rovescia le prospettive e ci mostra la vera essenza di una delle eroine più amate.

