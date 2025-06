Papa | Russia faccia un gesto per la pace

In un momento di grande tensione, il Papa ha rivolto un appello alla Russia affinché compia un gesto concreto per la pace. Durante una telefonata con Putin, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della solidarietà per superare le divisioni. La speranza è che, attraverso il coraggio di parlare e agire, si possa aprire una strada verso la riconciliazione e la fine dei conflitti. La pace è un obiettivo che tutti dobbiamo perseguire con determinazione.

22.15 Nel corso della telefonata con il presidente russo Putin,Papa Leone XIV "ha fatto un appello affinché la Russia faccia un gesto che favorisca la pace". Il Papa ha anche sottolineato l'importanza del dialogo per favorire contatti positivi tra le parti e cercare soluzioni al conflitto. Si è parlato della situazione umanitaria,degli aiuti dove necessario, degli sforzi dei prigionieri e del valore del lavoro che in questo senso svolge il Cardinale Zuppi.Lo riferisce il direttore della Sala Stampa vaticana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Vaticano si offre come luogo d'incontro tra Russia e Ucraina. Il Papa: "Chiudere i conflitti a Kiev e Terra Santa" - Il Vaticano, sotto la guida di Papa Leone XIV, si propone come mediatore tra Russia e Ucraina, cercando di porre fine ai conflitti a Kiev e in Terra Santa.

Segui queste discussioni su X

Il Papa a Putin: 'La Russia faccia un gesto che favorisca la pace'. Leone XIV ha sottolineato l'importanza del dialogo per la realizzazione di contatti positivi tra le parti e per cercare soluzioni al conflitto #ANSA Tweet live su X

Trump:”Ho parlato con Putin, la pace non è immediata”.Il presidente russo chiama Papa Leone:”E' Kiev che cerca l'escalation”. Nessun vertice con l'Ucraina,Putin:”E' come parlare con i terroristi”. Zelensky:”Quello della Russia non è un memorandum, ma un ult Tweet live su X