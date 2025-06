Papa | fede fu sostegno italiani emigrati

In un momento in cui le identità culturali sono più che mai al centro del dibattito, Papa Leone XIV ha offerto un abbraccio virtuale agli italo-americani. Durante l’udienza generale, ha sottolineato come la fede abbia rappresentato un faro per gli immigrati italiani, unendo tradizioni e valori nel nuovo mondo. Questo richiamo alla storia invita a riflettere sull'importanza delle radici e della comunità in un’epoca di globalizzazione. La fede è davvero un ponte fra culture!

10.30 Leone XIV ha salutato dalla papamobile i fedeli in Piazza San Pietro, prima dell'udienza generale. A una delegazione degli italo-americani della National Italian American Foundation ha ricordato la fede che sostenne i cattolici immigrati negli Stati Uniti, "segno distintivo, con le sue ricche tradizioni di pietà popolare e devozione che continuarono a praticare nella loro nuova nazione". Oggi "decine di milioni di americani rivendicano con orgoglio la propria eredità italiana, culturale e spirituale", da custodire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

