Papa Leone XIV in udienza generale l’appello ai giovani | Non rimandate niente a domani

Nel suo recente appello durante l'udienza generale, Papa Leone XIV ha esortato i giovani a non procrastinare, utilizzando la potente metafora della vigna. Un richiamo che si inserisce in un contesto globale dove l'impegno dei giovani è fondamentale per affrontare sfide come il cambiamento climatico e la giustizia sociale. Non rimandare a domani: il futuro è nelle tue mani! È ora di agire, il mondo aspetta.

In udienza generale Papa Leone XIV ha deciso di fare un appello ai giovani, invitandoli a rimboccarsi le maniche ed ha usato la metafora della vigna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV in udienza generale, l’appello ai giovani: “Non rimandate niente a domani”

Papa Leone XIV ha nominato Direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del #Governatorato dello Stato della Città del #Vaticano il dott. Luigi Carbone, finora Vice Direttore della medesima Direzione, con decorrenza dal 1° agosto 2025 Tweet live su X

Papa Leone XIV questa mattina ha celebrato la Messa sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti a 45mila fedeli, in occasione del Giubileo delle famiglie Francesca Paltracca #GR1 Tweet live su X

Papa Leone XIV ai giovani: “Non rimandate e rimboccatevi le maniche”

Riporta dire.it: Tra i gesti compiuti dal pontefice prima dell'udienza generale di oggi hanno trovato posto anche la firma di una pallina da baseball e lo scambio dello zucchetto ...

Papa Leone XIV ai giovani: «Rimboccatevi le maniche e non sarete delusi»

Secondo msn.com: «Vorrei dire, specialmente ai giovani, di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna. Non rimandare, rimboccati le maniche, perché il Signore è ...

Papa: udienza, “Gesù non fa graduatorie”

Riporta toscanaoggi.it: “Gesù non fa graduatorie”, perché “la nostra vita vale, e il suo desiderio è di aiutarci a scoprirlo”. Leone XIV ha commentato così la parabola del padrone della vigna e dei vignaioli, al centro della ...