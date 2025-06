Papa Leone XIV e Putin discutono della pace in Ucraina e degli aiuti umanitari

appello sincero affinché si aprano spiragli di dialogo e si favorisca un cessate il fuoco duraturo. In un mondo segnato da conflitti e sofferenza, le parole di Papa Leone XIV e Putin rappresentano un passo importante verso la speranza di una pace possibile. La loro conversazione lascia intravedere un raggio di speranza: è il momento di agire con responsabilità e umanità.

"Confermo che nel pomeriggio di oggi c'è stata una conversazione telefonica tra Papa Leone XIV e il Presidente Putin ", comunica il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. Nel corso della telefonata, oltre alle questioni di mutuo interesse è stata prestata particolare attenzione alla situazione in Ucraina e alla pace. Il Papa ha fatto un appello affinché la Russia faccia un gesto che favorisca la pace, ha sottolineato l'importanza del dialogo per la realizzazione di contatti positivi tra le parti e cercare soluzioni al conflitto. "Si è parlato della situazione umanitaria, della necessità di favorire gli aiuti dove necessario, degli sforzi continui per lo scambio dei prigionieri e del valore del lavoro che in questo senso svolge il Cardinale Zuppi ", spiega ancora il portavoce vaticano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV e Putin discutono della pace in Ucraina e degli aiuti umanitari

Altre letture consigliate

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Segui queste discussioni su X

Nel colloquio con Papa Leone XIV, il presidente russo "ha confermato il suo interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici e ha sottolineato che per una risoluzione definitiva della crisi è necessario eliminarne le cause profon Tweet live su X

Papa Leone XIV ha nominato Direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del #Governatorato dello Stato della Città del #Vaticano il dott. Luigi Carbone, finora Vice Direttore della medesima Direzione, con decorrenza dal 1° agosto 2025 Tweet live su X