Papa Leone XIV ai giovani | Rimboccatevi le maniche

Il Papa Leone XIV si rivolge con entusiasmo ai giovani, invitandoli a non rimandare e a rimboccarsi le maniche con coraggio e determinazione. Un messaggio di speranza e fiducia nel Signore, che invita a cogliere ogni occasione per costruire un futuro migliore. La sua voce riecheggia come un richiamo a credere nelle proprie capacità e a non temere le sfide della vita, perché il Signore è generoso e premia chi ha il coraggio di agire.

“Non rimandare, rimboccati le maniche, perchĂ© il Signore è generoso e non sarai deluso”, è l’invito del Papa ai giovani, all’udienza generale, che tuttavia non è stato l’unico impegno della mattinata. Servizio di Cristiana Caricato. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV ai giovani: “Rimboccatevi le maniche”

