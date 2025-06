Papa all’udienza generale | Non svendersi al primo offerente La nostra vita vale

Durante l'udienza generale, Papa Francesco ci ricorda un valore fondamentale: non svendersi al primo offerente. In un mondo consumistico dove spesso si cerca il guadagno immediato, la sua riflessione sulla parabola della vigna invita a considerare il valore intrinseco della nostra vita. Questo messaggio risuona forte in un'epoca di crisi di identità e valori. La vera ricchezza è nelle relazioni autentiche e nella nostra dignità.

In Vaticano per la giornata di catechesi di Papa Leone. Una riflessione dedicata alla parabola della vigna. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa all’udienza generale: “Non svendersi al primo offerente. La nostra vita vale”

