Paola Saluzzi e i problemi con il cibo | “Smisi di mangiare e non lo dissi a nessuno Luca Giurato mi salvò”

Ospite nella puntata de La Volta Buona del 4 giugno, Paola Saluzzi ha raccontato il suo passato con i disturbi alimentari. Quando aveva 35 anni, per un periodo smise di mangiare. A riportarla sulla retta via fu l'amico e collega Luca Giurato: "Mi disse di mangiare quel cornetto che proprio non volevo. Provai così tanta vergogna, che lo feci subito". 🔗 Leggi su Fanpage.it