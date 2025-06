Paola Saluzzi a La volta buona | Smisi di mangiare mi salvò Luca Giurato

Paola Saluzzi e Luca Giurato: un legame che va oltre le parole e le trasmissioni. La giornalista, in un momento di riflessione, rivela come l’amicizia con il caro collega le abbia salvato la vita, aiutandola a superare i disturbi alimentari. Un gesto di sincera riconoscenza e di profonda umanità che ci ricorda quanto il supporto di un amico possa essere il vero tesoro nelle difficoltà. È un messaggio di speranza e di amicizia che ci invita a non sottovalutare mai il potere di

Chi trova un amico trova un tesoro. E lo sa bene Paola Saluzzi che in Luca Giurato, scomparso quasi un anno fa all’età di 85 anni, ha trovato una vera e propria ancora di salvezza. La giornalista e conduttrirce è tornata a parlare dei suoi disturbi alimentari a La volta buona di Caterina Balivo, svelando il prezioso contributo del compianto collega. Paola Saluzzi e i disturbi alimentari. “Mi vedevo brutta e sbagliata allo specchio”, ha ricordato Paola Saluzzi in tv: la 61enne ha iniziato a fare i conti con i disturbi alimentari da adolescente. Un periodo buio che ha segnato profondamente la sua crescita e il rapporto con sé stessa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paola Saluzzi a La volta buona: “Smisi di mangiare, mi salvò Luca Giurato”

