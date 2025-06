Panchina Pisa è sfida fra ex rossoneri | Pirlo Van Bommel Gilardino e…

La panchina del Pisa si trasforma in un campo di calcio tra passato e futuro: ex rossoneri come Pirlo, Van Bommel e Gilardino sono in corsa per guidare la squadra alla nuova avventura in Serie A. Chi tra questi grandi campioni saprà portare entusiasmo e successi alla formazione nerazzurra? La sfida è aperta, e il prossimo capitolo si scriverà proprio sulla panchina pisana.

Il Pisa, promosso in Serie A, è alla ricerca di un allenatore e i candidati sono ex giocatori del Milan: da Pirlo a Van Bommel fino a. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Panchina Pisa, è sfida fra ex rossoneri: Pirlo, Van Bommel, Gilardino e…

Scopri altri approfondimenti

Panchina Palermo, il prescelto è Pippo Inzaghi: l’allenatore potrebbe dire addio al Pisa - Filippo Inzaghi è il candidato favorito per guidare il Palermo nella prossima stagione, mentre potrebbe lasciare la panchina del Pisa.

Segui queste discussioni su X

Inzaghi-Pisa, si continua a trattare per la risoluzione, per la panchina Gilardino, Van Bommel e non solo https://sestaporta.news/in-primo-piano/inzaghi-pisa-si-continua-a-trattare-per-la-risoluzione-per-la-panchina-gilardino-van-bommel-e-non-solo/… via @Se Tweet live su X

La #Juventus su #Palladino. C'è una piccolissima possibilità di rivedere #Baroni sulla panchina della #Lazio, in caso di addio piace al #Torino che sonda #Pirlo #Pisa, Fuori #Inzaghi(Monza). Contatti con #Gilardino. #DeRossi piace alla #Fiorentina. #Calciom Tweet live su X