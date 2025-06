Panchina Inter salgono le quotazioni di Vieira che ha una clausola di 500mila euro Di Marzio

Le voci di mercato infiammano l’Inter, con Vieira in ascesa e una clausola da 500mila euro che potrebbe fare la differenza. Nonostante le smentite del Como e di Fabregas, i nerazzurri non si arrendono, alimentando speranze di un colpo a sorpresa. Gianluca Di Marzio, guru del calciomercato, rivela gli ultimi aggiornamenti sul futuro del tecnico spagnolo, lasciando tutti con il fiato sospeso su quello che potrebbe essere il prossimo grande colpo in Serie A.

Nonostante le parole del presidente del Como e dello stesso Fabregas che hanno di fatto chiuso le porte ad un trasferimento dell’allenatore, l’ Inte r non sembra aver perso le speranze di assoldare il tecnico spagnolo. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, svela su Twitter ha parlato delle ultime notizie in merito al futuro della panchina dell’Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi, scrivendo che in serata è previsto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Fabregas. Ma soprattuto che ci sarebbe un nuovo nome, quello di Vieira “Inter, previsto in serata un incontro con Fabregas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Panchina Inter, salgono le quotazioni di Vieira, che ha una clausola di 500mila euro (Di Marzio)

