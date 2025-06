Pallone d’oro Deschamps e Konaté fanno il tifo per Dembele | La sfida con la Spagna di Yamal può dare qualche risposta

Il mondo del calcio è in fermento, con occhi puntati sui protagonisti e le loro speranze di grandezza. Deschamps e Konaté tifano con passione per Dembelé, brillante sotto i riflettori dopo la Champions League. La sfida tra Francia e Spagna, guidata da Yamal, promette scintille e potrebbe svelare chi sarà il vero protagonista di questo emozionante percorso. La partita di giovedì si preannuncia come una svolta decisiva, lasciando tutti con il fiato sospeso.