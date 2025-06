Pallavolo Serie C e D La Bruinox Soliera già ’vede’ la promozione

La pallavolo di Serie C e D si infiamma, con Bruinox Soliera in prima linea per la promozione. Ma non è solo una questione di grandi nomi: il campo regala sorprese, come l’arduo tentativo della Rcl Gallonese di ribaltare un risultato difficile. Oggi, in questa giornata decisiva di playoff, ogni punto conta. La tensione cresce, e il sogno di un salto di categoria potrebbe avverarsi grazie a un colpo di scena!

Non ci sono in corsa solo le ’grandi’ Stadium Mirandola e Volley Modena, in questo bollente inizio di giugno: quella di oggi è una giornata sicuramente decisiva, con la disputa di tutte le gare di ritorno dei playoff regionali. In C maschile impresa disperata della Rcl Gallonese, che per rimediare alla sconfitta patita all’andata, ed andare in finale per la B con il San Martino, deve battere con qualsiasi punteggio la Mo.Re. Volley, e poi aggiudicarsi il golden set. Più sfumata la situazione nelle sei finali di serie D, dove invece vale la regola delle due vittorie su tre sfide: nel settore maschile, chi parte in vantaggio è sicuramente la Bruinox Soliera (nella foto) 150, che forte della vittoria per 3-0 ottenuta a Scandiano, questa sera alle 21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie C e D. La Bruinox Soliera già ’vede’ la promozione

