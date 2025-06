Palio dei comuni gli staffettisti di Villa Guglielmi allo stadio Olimpico

Il Palio dei Comuni sta per accendere i riflettori sullo Stadio Olimpico di Roma! Il 6 giugno 2025, l’ASD Atletica Villa Guglielmi porterà in pista l’orgoglio di Fiumicino. Una sfida emozionante che unisce sport, passione e comunità nell'ambito del prestigioso Golden Gala Pietro Mennea. Preparati a tifare per la nostra squadra, “Fiumicino – …”, che si batterà per onorare il nostro Comune in un evento indimenticabile

Fiumicino, 4 giugno 2025- L’ASD Atletica Villa Guglielmi rappresenterà il Comune di Fiumicino al Palio dei Comuni, in programma venerdì 6 giugno 2025, allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ambito del Golden Gala Pietro Mennea, uno degli appuntamenti più iconici dell’atletica mondiale. Si scenderà in pista con la nostra squadra denominata “Fiumicino – Villa Guglielmi” – nella gara di staffetta 12×200 metri, dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori (anni di nascita 2011, 2012 e 2013). È un evento speciale, non solo per la prestigiosa cornice dell’Olimpico, ma soprattutto per il significato: far vivere ai ragazzi un’esperienza unica, accanto ai grandi nomi dell’atletica, in una serata che celebra lo sport, la passione e il talento giovanile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

