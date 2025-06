Palio dei ciuchi

tradizione e passione. Il Palio de' Ciuchi, una celebrazione unica in Toscana, riunisce la comunità in un'atmosfera di festa, con gare avvincenti e momenti di convivialità. In un'epoca in cui il ritorno alle radici è sempre più apprezzato, questo evento rappresenta un legame indissolubile con la cultura locale. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che unisce storia, divertimento e spirito di squadra!

Il borgo di Cerbaia, incastonato nel cuore del Comune di San Casciano Val di Pesa, si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno: la 38ª edizione del suo storico Palio de' Ciuchi. Dal 5 al 22 giugno, le vie del paese e il campo sportivo saranno il palcoscenico di un evento che mescola. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Palio dei ciuchi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cerbaia, Palio dei Ciuchi 2022: a sorpresa la corsa a piedi e senza animali

Si legge su lanazione.it: Il rione di Cerbaia Nova si aggiudica la vittoria Cerbaia (Firenze), 27 giugno 2022 - Dopo due anni di stop per la pandemia la grande tradizione del Palio dei Ciuchi è tornata a Cerbaia.

Torna il Palio dei ciuchi: due giorni di eventi in paese

grossetonotizie.com scrive: Vetulonia (Grosseto). L’associazione Amici di Vetulonia Aps, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, è lieta di annunciare il 72° Palio dei ciuchi, che si terrà sabato 31 ...

ASCIANO, PALIO DEI CIUCHI: CONSIGLIO COMUNALE URGENTE PER INVALIDAMENTO CORSA

Si legge su oksiena.it: La 46esima edizione del tradizionale Palio dei Ciuchi di Asciano, svoltasi l'8 settembre 2024, è al centro di una controversia che sta facendo discutere. La contrada della Pergola, con il ciuco Dante ...