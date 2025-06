Palazzo Moretti nuova casa di comunità | firmato il contratto tra Comune e Ulss 2

Mercoledì 4 giugno è una data da segnare sul calendario per Treviso! È stato ufficialmente siglato il contratto tra il Comune e l'Ulss 2 Marca Trevigiana: Palazzo Moretti si trasformerà nella nuova Casa della Comunità. Un passo fondamentale per potenziare i servizi al cittadino, un luogo dove salute e socialità si intrecciano. Scopriamo insieme come questa iniziativa trasformerà la vita della nostra comunità!

È stato firmato mercoledì mattina, 4 giugno, il contratto tra Comune di Treviso e Ulss 2 Marca Trevigiana, rappresentati dal sindaco Mario Conte e dal direttore generale Francesco Benazzi, per la concessione di utilizzo di Palazzo Moretti, destinato a diventare la nuova Casa della comunità. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Palazzo Moretti nuova casa di comunità: firmato il contratto tra Comune e Ulss 2

