Palazzo Contughi Gulinelli via libera al restauro e al miglioramento sismico

Palazzo Contughi Gulinelli, un gioiello rinascimentale di Ferrara, sta per rinascere! I lavori di restauro e miglioramento sismico, recentemente approvati, rappresentano un passo fondamentale non solo per preservare il nostro patrimonio culturale, ma anche per rispondere a una crescente attenzione verso la sicurezza degli edifici storici. Questo intervento si inserisce in un trend nazionale di valorizzazione e salvaguardia del nostro passato. Non perdere l'opportunità di seguire questa affascinante trasformazione!

Partiranno presto i lavori di restauro e miglioramento sismico di palazzo Contughi Gulinelli, edificio rinascimentale di grande valore storico e culturale, situato lungo l'asse di via Savonarola e di proprietà di Unife. L'intervento dell'ateneo estense ha ricevuto martedì 3 giugno il via libera.

