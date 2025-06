Pagamento reggenze e retribuzione di risultato dirigenti scolastici | firmata l’ipotesi di CCNI Gli importi previsti

Il 3 giugno 2025 segna una svolta per il mondo scolastico: firmata l’ipotesi di CCNI per la retribuzione dei dirigenti scolastici. Un passo importante che sottolinea l’attenzione crescente verso il ruolo cruciale dei leader educativi. Con queste nuove risorse, si mira non solo a valorizzare il lavoro svolto, ma anche a garantire una scuola sempre più competitiva e innovativa. Sarà interessante vedere come evolverà questa iniziativa nel contesto della riforma educativa in atto.

Si è svolto il 3 giugno 2025 l'incontro tra Ministero e Sindacati che ha portato alla firma dell’ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale, relativo all’impiego della risorsa integrativa del fondo unico nazionale per l’anno scolastico 20232024. La risorsa è stata identificata con il decreto direttoriale n. 659 dell’8 maggio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

