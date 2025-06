Padre Pagano e Papa Prevost incontro a pranzo in Vaticano | Mi sono sentito un privilegiato

Un incontro inaspettato ha illuminato il Vaticano: Papa Leone XIV ha festeggiato con padre Bob e i confratelli agostiniani il settantennale di Alejandro Moral Anton. Questo pranzo non è solo un momento di celebrazione, ma riflette un trend crescente di apertura e dialogo tra le diverse anime della Chiesa. È affascinante vedere come la spiritualità possa unire generazioni, riscoprendo l'importanza dei legami fraterni in un'epoca di divisione.

Firenze, 4 giugno 2025 – Papa Leone XIV è tornato a essere per alcune ore padre Bob per festeggiare insieme ai confratelli agostiniani i settant'anni del priore generale dell'ordine, Alejandro Moral Anton, domenica scorsa nelle sale del Collegio internazionale Santa Monica, il quartier generale dei frati di Sant'Agostino, poco distante dagli appartamenti papali, tanto che il Pontefice ha raggiunto la comunità religiosa di via Paolo VI, nella quale vivono studenti dell'Ordine di Sant'Agostino di diversi Paesi del mondo e alcuni docenti dell'Istituto Patristico Augustinianum, con un seguito ridotto al minimo.

Santo Spirito fa festa all'amico Bob: "Con lui abbiamo fatto il botto". Gioia e gratitudine di padre Pagano - In una domenica di festa e gioia, la comunità di Santo Spirito si riunisce in un sentito ringraziamento per l'elezione di Leone XIV, il cardinale agostiniano già priore generale.

Ma basta ascoltare @Frendrupismo! Gilardino è venuto in serie A perdendo praticamente una sola partita e al suo primo anno in A ha fatto 49 punti facendo sembrare un fenomeno un islandese che non ha mai più visto il campo! Vittima di una guerra di potere Tweet live su X

Ep. 208 ? https://spreaker.com/episode/habemus-europa--66171198… ? Padre Giuseppe Pagano, oltre a essere un grande amico di #LeoneXIV, confermandoci la passione giallorossa del Papa, è stato ed è un grande tifoso di calcio. Qui un anedotto, ma Tweet live su X

#LeoneXIV lancia un appello per la situazione “sempre più preoccupante” a #Gaza, dove non cessano gli attacchi e la gente muore di fame. Il Papa esorta a “consentire l’ingresso di dignitosi aiuti umanitari” e chiede di pregare il Rosario per la #pace Tweet live su X

Padre Pagano e l’amico Papa: “Ci siamo sentiti prima del Conclave”

Padre Giuseppe Pagano, agostiniano e priore di Santo Spirito, è amico, amico vero di Robert Francis Prevost, eletto ieri al quarto scrutinio, 267° vescovo di Roma e Papa della chiesa cattolica

Reliquie di San Leone Magno e Sant'Agostino nella croce pettorale di Papa Prevost

Il dono della croce pettorale d'argento al Papa appena eletto da parte del Circolo San Pietro. Poi l'inserimento di quattro reliquie legate al nuovo Papa, come idea del confratello addetto alla sacres

La parola scelta dal Papa: Amore. Padre Pagano, amico di Prevost: â€œÈ un invito a pensare al prossimo”

"Quella di salvare l'umanità dai pericoli di ogni giorni restando uniti" dice con voce stanca e dolce padre Giuseppe Pagano ... Alla salita al trono di Papa Leone XIV – il suo vecchio ...