Padre Max dal cuore di Primavalle al Cavalierato | la fede che accoglie e combatte il disagio

Da Primavalle al Cavalierato, Don Massimiliano Parrella è il simbolo di una fede attiva che trasforma il disagio in opportunità. La sua missione con l’Opera Don Calabria testimonia come l’amore e la legalità possano risolvere le sfide della periferia romana. In un'epoca in cui la speranza sembra assente, le sue parole ispirano un nuovo modello di comunità: accogliente e coraggiosa. Scopri come la fede può fare la differenza!

Dalla periferia romana all’incarico di Casante dell’Opera Don Calabria, Don Massimiliano Parrella racconta la sua missione tra povertà, legalità e speranza. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Padre Max, dal cuore di Primavalle al Cavalierato: la fede che accoglie e combatte il disagio

