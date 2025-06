Padoin dice no ad Allegri Magnanelli lascia | cosa cambia nelle giovanili della Juve

Cambiano le carte in tavola in casa Juve: Padoin dice no a Allegri e Magnanelli lascia, un segnale chiaro di rinnovamento. Le giovanili bianconere si preparano a una nuova era, con Brambilla in pole position per guidare la Next Gen. Ma l'incertezza persiste: accetterà offerte dalla B? In un contesto di riscrittura delle strategie, queste scelte possono segnare il futuro del club e il destino dei giovani talenti. Rimanete sintonizzati!

Brambilla verbalmente confermato alla guida della Next Gen ma si attende il suo ok perché gli è stata concessa la possibilità di cogliere eventuali offerte dalla B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Padoin dice no ad Allegri, Magnanelli lascia: cosa cambia nelle giovanili della Juve

