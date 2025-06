Paderno Dugnano 4 arrestati per tentato furto in un’azienda

A Paderno Dugnano, la sicurezza nelle aziende torna al centro dell'attenzione. Quattro individui, di età compresa tra i 18 e i 43 anni e con precedenti penali, sono stati arrestati dai Carabinieri mentre tentavano un furto. Questo episodio non è isolato: il crimine aziendale è in aumento e mette a rischio le realtà locali. Un invito a vigilare e investire nella protezione dei propri beni, per tutelare il futuro delle imprese.

I Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano hanno arrestato, per tentato furto, 4 persone, sorprese a rubare in un'azienda. Tentato furto in azienda, 4 arresti a Paderno Dugnano Si tratta di 4 soggetti di anni 43, 27, 21 e 18, tutti già con precedenti di polizia. I carabinieri di Paderno Dugnano sono intervenuti, unitamente ad

Paderno Dugnano, i Testimoni di Geova vendono l’immobile alla comunità islamica: “Ma non sarà una moschea” - A Paderno Dugnano, l'immobile di via Meda 11, precedentemente di proprietà dei Testimoni di Geova, è stato venduto alla comunità islamica, che vi stabilirà una nuova casa della cultura musulmana.

Paderno Dugnano, al via Padernorama, la prima edizione del concorso fotografico che racconta la città #NordMilano24 #padernodugnano #primaedizione #concorsofotografico #padernorama #culturaespettacolo #cronaca #breakingnews Tweet live su X

Il signore delle moschee. Macché libertà religiosa ci sono prestanomi che comprano immobili solo per islamici. Si stanno organizzando. Sono comunità radicali e fuori controllo. A Paderno Dugnano è solo l’inizio https://iltempo.it/politica/2025/05/20/news/pade Tweet live su X

