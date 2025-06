Pace Meloni-Macron 4 ore di vertice Le regole e i confini della nuova alleanza | cooperazione tra pari e rapporti con gli Usa

In un'Europa che cerca stabilità, il vertice Meloni-Macron segna un passo verso una nuova alleanza strategica. Quattro ore di dialogo hanno gettato le basi per una cooperazione più forte, non solo tra Italia e Francia, ma anche nei rapporti con gli Stati Uniti. Un punto cruciale? Le rassicurazioni dell'Eliseo sulla gestione della crisi ucraina. È tempo di costruire ponti e ridefinire i confini dell'unità europea.

Le rassicurazioni dell'Eliseo sui vertici per l'Ucraina dopo le tre ore di faccia a faccia con la presidente Meloni.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Meloni e Macron giocano a distinguersi, ma pur parlando lingue diverse rappresentano la stessa idea d’Europa. Parliamo di un’Europa che ha sabotato da subito le trattative di pace con la Russia con nuove sanzioni il giorno prima dell’incontro di Istanbul. Tweet live su X

2 giugno, Mattarella: con il referendum l’Italia scelse pace e libertà. Meloni: su Gaza governo in linea con il Quirinale https://ilsole24ore.com/art/il-ricevimento-quirinale-fila-parlare-la-premier-AHu6Ci3?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_s Tweet live su X

Il Cremlino gela il Papa e Meloni, che aveva messo il cappello sull’iniziativa della Santa Sede di ospitare negoziati di pace tra Ucraina e Russia: “no” secco di Lavrov all’ipotesi Tweet live su X

