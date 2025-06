Ottolini Juve il DS del Genoa potrebbe tornare in bianconero! È uno dei profili spendibili per quel ruolo | ecco che carica potrebbe ricoprire

La suggestione di un ritorno alle origini infiamma i tifosi della Juventus: Ottolini, attuale DS del Genoa, potrebbe tornare in bianconero, portando con sé esperienza e passione. Il suo profilo si fa sempre più interessante per il ruolo strategico di direttore sportivo, mentre le voci di mercato aumentano. Ma quali saranno le prossime mosse? La risposta promette di rivoluzionare il futuro della Continassa.

Ottolini Juve: il DS del Genoa potrebbe tornare in bianconero! Ricoprirebbe quel ruolo: ecco le parole del giornalista che assicura. Sul suo profilo X, il giornalista Giovanni Albanese ha fatto anche il punto sulla situazione relativa al nuovo DS della Juve. Diego Lopez sembra il nome più accreditato, tant’è che ha già salutato il Rennes. Occhio, però, al nome di un ex bianconero: Marco Ottolini. Ecco le sue parole. PAROLE – «Nella lista dei direttori sportivi valutati dalla Juventus, oltre a quelli già emersi, ci sono anche altri due ex: Javier Ribalta e Marco Ottolini. Nelle prossime ore la questione sarà risolta in via definitiva: Comolli e Chiellini al lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com