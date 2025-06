Ostia tentano un rapporto sessuale sul marciapiede in Corso Duca di Genova

Un atto di sfida al buon senso o un segnale di degrado crescente? A Ostia, una scena inaspettata ha scosso i cittadini: un tentativo di rapporto sessuale sul marciapiede in pieno giorno. Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, non ci sta e denuncia l'emergenza sicurezza nella città balneare. Questo episodio, lontano dalla normalità , ci invita a riflettere su come la società stia cambiando e quali valori stiamo perdendo.