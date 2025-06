Osimhen sarà venduto senza fare sconti | De Laurentiis vuole 75 milioni Corsport

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più interessante: il Napoli non intende fare sconti sulla sua vendita, con De Laurentiis che punta a 75 milioni di euro come prezzo di base. Dopo l’esperienza turca, il campione nigeriano è pronto a cambiare maglia, ma la trattativa si prospetta complessa: il suo valore rimane invariato, e il suo prossimo club dovrà subito mettere sul tavolo l’offerta giusta. La sfida è aperta: chi sarà il nuovo acquirente?

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul possibile futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che farà rientro in azzurro tra qualche settimana, al termine del prestito al Galatasaray dove ha militato durante questa stagione. Il nigeriano sicuramente non resterà in azzurro, si cerca una nuova sistemazione. Il suo prezzo è il solito: quello fissato dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Osimhen, De Laurentiis non farà sconti: partirà solo per 75 milioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron azzurro non ha nessuna intenzione di fare sconti. Lo venderà solo alla cifra stabilita dalla clausola, 75 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen sarà venduto senza fare sconti: De Laurentiis vuole 75 milioni (Corsport)

Altri articoli sullo stesso argomento

Osimhen Juve, i bianconeri preparano l’offensiva per portarlo a Torino! Sarà lui il dopo Vlahovic? Svelata la condizione per lo sprint decisivo: tutti gli aggiornamenti - La Juventus è pronta a puntare su Victor Osimhen come possibile sostituto di Dusan Vlahovic. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri stanno preparando un'offensiva per portare l'attaccante nigeriano a Torino.

Segui queste discussioni su X

Di Lorenzo: "Conte? Mai dubitato che restasse". Su Osimhen piomba l'Al Hilal. Il capitano del Napoli parla dal ritiro dell'Italia: "Con il mister ci sarà continuità". Il bomber nigeriano verso l'Arabia Saudita (con Inzaghi) @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/vide Tweet live su X

#Osimhen sarà un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Il calciatore dovrebbe arrivare in nottata in Arabia e nella giornata di domani svolgere le visite mediche di rito e porre la firma sul contratto. Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/4ibFrNk Tweet live su X