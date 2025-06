Osimhen prima scelta di Inzaghi per l’Al-Hilal | due novità cruciali possono decidere la trattativa

Victor Osimhen è al centro di un vero e proprio duello di mercato: l’attaccante nigeriano è la prima scelta di Inzaghi per l’Al Hilal, e due novità cruciali potrebbero decidere le sorti della trattativa. La cessione del bomber napoletano diventerà il tema caldo nei prossimi giorni, con il Napoli deciso a lasciarlo partire il prima possibile. Ma cosa riserva il futuro di uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo?

