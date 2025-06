Osimhen pressing dall’Arabia e dalla Turchia | l’attaccante alza l’asticella

Victor Osimhen sta attirando l'attenzione di club arabi e turchi, alzando così il livello della sua trattativa. Questo non è solo un riflesso della sua straordinaria performance in campo, ma anche di un mercato che si evolve rapidamente verso investimenti sempre più audaci. In un tempo in cui il calcio globale si confronta con nuove frontiere economiche, chi avrà la meglio per accaparrarsi questo talento? Restate sintonizzati!

Osimhen, svolta sulla cessione? Contratto super e pressing insistente: cosa filtra sulla destinazione - Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, potrebbe essere vicino a una cessione, con un contratto molto vantaggioso pronto per lui.

DALL'ARABIA - Offerta dell'Al Hilal a Osimhen, trattativa aperta anche con il Galatasaray

napolimagazine.com scrive: Secondo quanto riportato dai media arabi, l'Al Hilal avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro a stagione per convincere Victor Osimhen a trasferirsi in Arabia Saudita. L’attaccante ni ...

Dall'Arabia: "L'Al-Hilal offre 30 milioni per Osimhen, la richiesta del centravanti"

Riporta msn.com: Nel frattempo, come riferiscono dall'Arabia, anche il Galatasaray si è fatto avanti con una proposta da 15 milioni di euro, decisamente distante dalle cifre richieste.