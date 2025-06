Osimhen Juve sfuma il bomber? Trasferimento ad un passo | il centravanti è vicinissimo a quel club L’indiscrezione

Il sogno di vedere Victor Osimhen con la maglia della Juventus si allontana sempre di più. Secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti del Napoli sarebbe ad un passo da un altro club, segnando una svolta nel mercato estivo. In un periodo in cui i grandi trasferimenti acaparrano l'attenzione, questo sviluppo ci ricorda quanto sia volatile il mondo del calcio, dove ogni giorno può riservare sorprese clamorose. Rimanete sintonizzati!

Osimhen Juve, sfuma il bomber? Trasferimento ad un passo per il centravanti di proprietà del Napoli. L’indiscrezione e tutti i dettagli. Il sogno Osimhen sembra essere ormai definitivamente sfumato per la Juventus. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il bomber di proprietà del Napoli sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento all’ Al-Hilal. La trattativa tra il club azzurro e gli arabi potrebbe svoltare definitivamente già nelle prossime ore: l’obiettivo dell’Al Hilal è quello di avere l’attaccante a disposizione già per il Mondiale per Club, entra il prossimo 10 giugno. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, sfuma il bomber? Trasferimento ad un passo: il centravanti è vicinissimo a quel club. L’indiscrezione

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Segui queste discussioni su X

#Osimhen #Juve, cambiano nuovamente gli scenari per lui! C’è un’altra squadra che potrebbe essere favorita nella corsa al nigeriano: l’assenza di offerte lo spinge lì. Le ultime Tweet live su X

?#Giuntoli oltre #Osimhen, negli ultimi mesi ha avuto dei contatti anche per #Gyokeres. La Juventus voleva un attaccante di alto livello perché credeva che mancasse questo tipo di tassello per completare la rosa. [@MatteMoretto - @FabrizioRomano] Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Sportmediaset - Juve, Osimhen ormai vicinissimo all'Al Hilal

Lo riporta tuttojuve.com: Il "sogno" Osimhen sembra essere ormai definitivamente sfumato per la Juventus: stando a quanto riportato da "Sportmediaset", infatti, il centravanti nigeriano classe 1998 ...

Osimhen Juve, bomba dall’Arabia Saudita: accordo raggiunto per il bomber nigeriano! Gli ultimi aggiornamenti

Segnala juventusnews24.com: Osimhen Juve, bomba dall’Arabia Saudita: accordo raggiunto. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante Bomba di mercato dall’Arabia Saudita: Victor Osimhen avrebbe raggiunto ...

Osimhen Juventus, bianconeri tagliati fuori? Corsa a due per il bomber di proprietà del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Lo riporta juventusnews24.com: Osimhen Juventus, bianconeri tagliati fuori? Corsa a due per il bomber in prestito al Galatasaray: gli ultimi aggiornamenti Juventus fuori dalla corsa per Victor Osimhen? Secondo quanto riportato da S ...