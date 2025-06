Osimhen Al Hilal fine della corsa per la Juve? La volontà di Inzaghi è decisiva | arrivata la risposta dell’attaccante che lascerà sicuramente Napoli

Il trasferimento di Victor Osimhen all’Al Hilal potrebbe segnare la fine della corsa per la Juventus, ma la volontà di Inzaghi potrebbe ancora fare la differenza. L’attaccante del Napoli, ormai deciso a partire, sta ricevendo risposte decisive, mentre i rumors sul suo futuro si intensificano. In un mercato in continuo movimento, tutto potrebbe ancora cambiare, lasciando i tifosi italiani in attesa di sviluppi sorprendenti. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il suo destino.

Osimhen Al Hilal, fine della corsa per la Juve? Ci sono aggiornamenti che potrebbero essere decisivi per l’attaccante. Il futuro di Victor Osimhen sembra ormai segnato: secondo Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l’attaccante nigeriano viaggia verso all’ Al Hilal, pronto a piazzare un altro grande colpo. Una pista concreta che allontana il giocatore dal calciomercato Juve. PAROLE – «L’uscita di Osimhen dal Napoli è garantita. L’Al Hilal è pronto per fare uno sforzo importante, è stato un calciatore che Inzaghi ha già approvato. Osimhen è molto aperto ad andare in Arabia e rimane un candidato importante». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Al Hilal, fine della corsa per la Juve? La volontà di Inzaghi è decisiva: arrivata la risposta dell’attaccante che lascerà sicuramente Napoli

Osimhen, il Napoli dice no all'Al-Hilal: la Juve pronta all'assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

L'Al Hilal vuole affondare il colpo Osimhen Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, sarebbero in corso le trattative con il Napoli per portare il nigeriano alla corte del neo tecnico Simone Inzaghi #Napoli #Osimhen #AlHilal #calci

Fabrizio Romano: "L'Al-Hilal sta cercando di raggiungere un accordo con Osimhen, pronti a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Osimhen è stato approvato anche da Simone Inzaghi".

