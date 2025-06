Ortopedia in un anno superati i cento interventi con il robot-chirurgo

In un anno, l'ortopedia dell'ospedale di Pordenone ha superato i cento interventi con il robot Mako, rivoluzionando la chirurgia protesica. Questo traguardo non solo segna un passo avanti per la sanità locale, ma si inserisce in un trend globale di innovazione tecnologica in medicina. La precisione del robot permette interventi meno invasivi e tempi di recupero più rapidi, aprendo a nuove opportunità per i pazienti. Preparati a scoprire il futuro della chirurgia!

In un anno più di cento interventi di protesi all’anca e al ginocchio eseguiti grazie alle ultime tecnologie offerte dalla chirurgia robotica. L'équipe di ortopedia dell’ospedale di Pordenone, guidato dal dottor Luigi Corso, ha raggiunto questo importante traguardo con Mako, robot chirurgico che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Ortopedia, in un anno superati i cento interventi con il robot-chirurgo

Segui queste discussioni su X

Ortopedia Giubilato (@ortho_giubilato) Tweet live su X

TOMBOLINI ORTOPEDIA (@tombolini_ortop) Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Ortopedia: 230.000 fratture all’anno. Italiani sempre più fragili

Si legge su repubblica.it: E' quanto emerso durante il 100° Congresso della Società italiana di ortopedia ... ogni anno si registrano circa 95.000 ricoveri per fratture di femore e in quasi il 70 per cento dei casi ...

Ortopedia da record 1300 interventi l'anno

Segnala ilgazzettino.it: Da molti anni è attivo l'ambulatorio di chirurgia dell'arto superiore diretto personalmente dal responsabile Enrico Rebuzzi, specialista in Ortopedia ed in Chirurgia della mano e gomito.