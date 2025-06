Orto in vetro | costruiamo un terrario

Se ami il verde e desideri portare un angolo di natura a casa tua, non perdere l’occasione di partecipare a “Orto in vetro: costruiamo un terrario” all’Orto Botanico. Sabato 7 giugno, dalle 16:00 alle 18:00, unisciti a noi per un workshop coinvolgente, curato da Officine Culturali, che ti guiderà passo dopo passo nella creazione del tuo ecosistema in miniatura, imparando a rispettare ed esaltare la bellezza della natura.