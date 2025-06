Orobica Pesca festeggia i 60 anni con una promozione speciale per i clienti

Orobica Pesca celebra un traguardo storico: 60 anni di passione per il mare e per i suoi clienti! E per festeggiare, dal 3 al 30 giugno, i punti fedeltà raddoppiano. In un periodo in cui la sostenibilità e la qualità sono più importanti che mai, questa è l'occasione perfetta per scoprire prodotti freschissimi e premiare la tua fiducia. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa storia!

Orobica Pesca festeggia 60 anni: a giugno i punti fedeltà. raddoppiano! Sessant'anni di attività, sessant'anni di fiducia, qualità e passione. Orobica Pesca celebra un traguardo importanOrte e lo fa nel modo più autentico: ringraziando i propri clienti con una promozione speciale attiva per tutto il mese di giugno. Dal 3 al 30 giugno 2025, in occasione del 60° anniversario, ogni acquisto effettuato nei punti vendita aderenti permetterà di ottenere il doppio dei punti fedeltà grazie alla Carta Risparmio Orobica Pesca. Un'opportunità pensata per premiare chi ogni giorno sceglie il pesce fresco e la gastronomia di qualità firmati Orobica.

